На Харьковском направлении вооруженные силы РФ пытаются атаковать позиции украинских защитников, но теряет личный состав и технику, - говорится о потерях 138 мотострелковой бригады в районе Волчанска. Противник потерял не менее 180 человек, 7 единиц техники, ряд систем ВС рф повреждены.

Об этом передает УНН со ссылкой на представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" полковника Юрий Повха в эфире телемарафона.

На Харьковском направлении в последнее время отбита одна безуспешная атака врага. Это произошло в Волчанске. Враг там методично стачивает свои подразделения, которые принадлежат 138 мотострелковой бригаде ленинградского военного округа. Эти атаки не прекращаются, но успеха нет - сообщил спикер ОТУВ "Харьков".

Он также отметил, что ссс рф пытаются отвести подразделения, понесшие потери, которые принадлежат 25 отдельной мотострелковой бригаде и 83 бригаде десантно-штурмовых войск российской федерации.

Потери противника

Всего за минувшие сутки произошло 7 боевых столкновений, сообщил Юрий Повх.

Враг понес потери примерно 180 человек, а также потерял на Харьковском направлении 1 боевую бронированную машину, две артиллерийские системы и 4 автомобиля. Поврежденными у врага остались 5 артиллерийских систем, 3 автомобиля и 4 единицы специальной техники. Уничтожено около 30 укрытий врага и 1 пункт хранения боеприпасов, сказал в эфире телемарафона представитель ОТУВ "Харьков".

Напомним,

ссс рф нанесли несколько ударов по Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены частные дома и автомобиль.



Генштаб: ситуация напряженная на Кураховском направлении, на Харьковском - враг атакует в районе Волчанска