Киев • УНН
российские войска безуспешно атакуют украинские позиции под Волчанском на Харьковском направлении. Враг понес потери - речь идет об около 180 человек личного состава, ряде единиц техники.
На Харьковском направлении вооруженные силы РФ пытаются атаковать позиции украинских защитников, но теряет личный состав и технику, - говорится о потерях 138 мотострелковой бригады в районе Волчанска. Противник потерял не менее 180 человек, 7 единиц техники, ряд систем ВС рф повреждены.
Об этом передает УНН со ссылкой на представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" полковника Юрий Повха в эфире телемарафона.
На Харьковском направлении в последнее время отбита одна безуспешная атака врага. Это произошло в Волчанске. Враг там методично стачивает свои подразделения, которые принадлежат 138 мотострелковой бригаде ленинградского военного округа. Эти атаки не прекращаются, но успеха нет
Он также отметил, что ссс рф пытаются отвести подразделения, понесшие потери, которые принадлежат 25 отдельной мотострелковой бригаде и 83 бригаде десантно-штурмовых войск российской федерации.
Потери противника
Всего за минувшие сутки произошло 7 боевых столкновений, сообщил Юрий Повх.
Враг понес потери примерно 180 человек, а также потерял на Харьковском направлении 1 боевую бронированную машину, две артиллерийские системы и 4 автомобиля. Поврежденными у врага остались 5 артиллерийских систем, 3 автомобиля и 4 единицы специальной техники. Уничтожено около 30 укрытий врага и 1 пункт хранения боеприпасов, сказал в эфире телемарафона представитель ОТУВ "Харьков".
Напомним,
ссс рф нанесли несколько ударов по Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены частные дома и автомобиль.
Генштаб: ситуация напряженная на Кураховском направлении, на Харьковском - враг атакует в районе Волчанска14 июня 2024, 08:33 • 28261 просмотр