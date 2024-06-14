По состоянию на 10:00 14 июня на фронте с начала суток состоялось уже 41 боєзітнення. Армия рф атакует, в частности на Харьковском направлении в районе Волчанска. На Кураховском направлении ситуация напряженная, там продолжаются 9 боев. Еще семь боевых столкновений происходят на Кураховском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, с начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики совершили шесть авиационных ударов десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 33 дрона-камикадзе и осуществили более 580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении сейчас продолжается атака оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 72 человека живой силы, 30 из них - безвозвратно. Уничтожены три боевые бронированные машины, две артсистемы, девять автомобилей и пять единиц спецтехники. Повреждены три артиллерийские системы и пять автомобилей. Поражено 26 блиндажей врага и два склада с боеприпасами.

На Купянском направлении наши воины отражают две атаки российских захватчиков в районах Петропавловки и Песчаного. Ситуация под контролем.

Еще плюс 1250 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Лиманском направлении наши войска отражали три попытки оккупантов улучшить тактическое положение. Отбит один штурм неподалеку Невского, два боестолкновения, в районах Невского и Грековки, продолжаются.

На Северском направлении успешно остановлена попытка захватчиков продвинуться вперед в районе Роздоловки.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений, а пять атак уже отбито. Ситуация под контролем Сил обороны Украины - говорится в сообщении.

По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 363 человека убитыми и ранеными, уничтожен вражеский танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Повреждены танк, одна ББМ и автомобиль.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. Враг 11 раз начинал штурмовые действия. Вблизи Парасковиевки две атаки успешно отбиты. Девять боестолкновений продолжаются в районах Красногоровки и Парасковиевки.

На Времовском направлении захватчики активизировались в районе Урожайного - продолжается бой. Оккупанты получают жесткий отпор. Попытка врага штурмовать наши позиции неподалеку Водяного потерпела неудачу.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил пять штурмов в районе Малой Токмачки. Наши воины все атаки отбили.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, наши воины жестко остановили один штурм оккупантов.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала - заверили в Генштабе.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 109 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях