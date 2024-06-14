Генштаб: на фронте за сутки произошло 109 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях

За минувшие сутки на фронте произошло 109 боевых столкновений, из которых больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях, где было отражено соответственно 39 и 20 атак. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 109 боевых столкновений. За минувшие сутки российские террористы нанесли по территории Украины 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 66 авиационных ударов, применив 94 КАБов. Российские террористы совершили более 3800 обстрелов, в том числе - 100 из РСЗО - сказал Ковалев.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. Всего произошло 8 боевых столкновений. Бои шли в районах Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении отбито 6 атак районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Петропавловка и Стельмаховка.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 8 атак противника районах Невского, Грековки, Торского.

На Северском направленииу Силы обороны отбили 2 атаки в районах Верхнекаменского и Роздоловки.

На Краматорском направлении остановлено 13 попыток противника прорвать оборону украинских войск в районах Ивановского, Андреевки и Нового.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Невское, Новоалександровка, Евгеновка, Новопокровское, Невельское.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении произошло 3 боевых столкновений в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки российские захватчики совершили 2 атаки.

Напомним

В ночь на 14 июня Воздушные Силы сбили 7 ракет и 17 ударных дронов.