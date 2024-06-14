Генштаб: на фронті за добу відбулося 109 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 109 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках, де було відбито 39 та 20 обстрілів відповідно.
За минулу добу на фронті відбулося 109 бойових зіткнень, з яких найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках, де було відбито відповідно 39 та 20 атак. Про це в ефірі телемарафону у п’ятницю розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.
Деталі
Протягом доби відбулося 109 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали по території України 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 66 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБів. Російські терористи здійснили понад 3800 обстрілів, в тому числі - 100 із РСЗВ
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом відбулося 8 бойових зіткнень. Бої точилися в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку відбито 6 атак районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Петропавлівка та Стельмахівка.
На Лиманському напрямку українські війська відбили 8 атак противника районах Невського, Греківки, Торського.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 2 атак в районах Верхньокам’нського та Роздолівки.
На Краматорському напрямку зупинено 13 спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Іванівського, Андріївки та Нового.
На Покровському напрямку Сили оборони відбили 39 атаки в районах населених пунктів Калинове, Невське, Новоолександрівка, Євгенівка, Новопокровське, Невельське.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку протягом минулої доби російські загарбники здійснили 2 атаки.
Нагадаємо
У ніч на 14 червня Повітряні Сили збили 7 ракет і 17 ударних дронів.