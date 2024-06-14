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Генштаб: ситуація напряжена на Курахівському напрямку, на Харківському - ворог атакує в районі Вовчанська

Генштаб: ситуація напряжена на Курахівському напрямку, на Харківському - ворог атакує в районі Вовчанська

Київ • УНН

 • 28748 перегляди

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де триває дев'ять бойових зіткнень, а на Харківському напрямку триває наступ ворога в районі Вовчанська.

Станом на 10:00 14 червня на фронті з початку доби відбулось вже 41 боєзітнення. Армія рф атакує, зокрема на Харківському напрямку в районі Вовчанська. На Курахівському напрямку ситуація напружена, там тривають 9 боїв. Ще сім бойових зіткнень відбуваються на Курахівському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН

Деталі 

За даними Генштабу,  від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 41 бойове зіткнення. Загарбники здійснили шість авіаційних ударів десятьма керованими авіабомбами, задіяли 33 дрони-камікадзе і здійснили понад 580 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. 

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 72 особи живої сили, 30 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, дві артсистеми, дев’ять автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджено три артилерійські системи та п’ять автомобілів. Уражено 26 бліндажів ворога та два склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районах Петропавлівки та Піщаного. Ситуація під контролем. 

Ще плюс 1250 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога14.06.24, 07:48 • 29401 перегляд

На Лиманському напрямку наші війська відбивали три спроби окупантів покращити тактичне положення. Відбито один штурм неподалік Невського, два боєзіткнення, в районах Невського та Греківки, продовжуються. 

На Сіверському напрямку успішно зупинено спробу загарбників просунутись уперед в районі Роздолівки. 

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах  Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського. На цей час триває сім бойових зіткнень, а п’ять атак вже відбито. Ситуація під контролем Сил оборони України

- йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 363 особи вбитими та пораненими, знищено ворожий танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. Ворог 11 разів розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки дві атаки успішно відбито. Дев’ять боєзіткнень тривають в районах Красногорівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку загарбники активізувалися у районі Урожайного – триває бій. Окупанти отримують жорстку відсіч. Спроба ворога штурмувати наші позиції неподалік Водяного зазнала невдачі.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив п’ять штурмів в районі Малої Токмачки. Наші воїни всі атаки відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, наші воїни жорстко зупинили один штурм окупантів.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу

- запевнили у Генштабі.

Генштаб: на фронті за добу відбулося 109 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках14.06.24, 08:57 • 27145 переглядiв

Тетяна Краєвська

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