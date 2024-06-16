росіяни атакували Харківщину: постраждав чоловік і пошкоджено майно
Київ • УНН
Окупанти завдали кілька ударів по Харківській області, внаслідок чого одна людина отримала поранення, пошкоджено приватні будинки та автомобіль.
За добу окупанти завдали кілька ударів по Харківщині, внаслідок яких постраждав один чоловік і було пошкоджено приватні будинки, авто. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За інформацією, армія терористів держави-агресора вчора декілька разів обстріляла Харківську область.
Відтак, о 10:00 було зафіксовано ворожий удар по селі Богуславка Ізюмському районі, у результаті чого було пошкоджено автівку.
Через півгодини село Курилівка Куп'янського району теж опинилося під обстрілом окупантів. Унаслідок російського удару з РСЗВ було пошкоджено 3 приватні будинки. На жаль, постраждав чоловік.
Пізніше, о 15:00 загарбники завдали мінометного обстрілу по селі Петропавлівка Куп'янського району, який зруйнував приватний будинок.
російська тактична авіація здійснила пуск керованих авіабомб у Харківській області15.06.24, 21:57 • 64195 переглядiв