За сутки оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковщине, в результате которых пострадал один человек и были повреждены частные дома, авто. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По информации, армия террористов государства-агрессора вчера несколько раз обстреляла Харьковскую область.

Следовательно, в 10:00 был зафиксирован вражеский удар по селу Богуславка Изюмском районе, в результате чего был поврежден автомобиль.

Через полчаса село Куриловка Купянского района тоже оказалось под обстрелом оккупантов. В результате российского удара из РСЗО были повреждены 3 частных дома. К сожалению, пострадал мужчина.

Позже, в 15:00 захватчики нанесли минометный обстрел по селу Петропавловка Купянского района, который разрушил частный дом.

российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области