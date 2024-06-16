Киев • УНН
Оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены частные дома и автомобиль.
За сутки оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковщине, в результате которых пострадал один человек и были повреждены частные дома, авто. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По информации, армия террористов государства-агрессора вчера несколько раз обстреляла Харьковскую область.
Следовательно, в 10:00 был зафиксирован вражеский удар по селу Богуславка Изюмском районе, в результате чего был поврежден автомобиль.
Через полчаса село Куриловка Купянского района тоже оказалось под обстрелом оккупантов. В результате российского удара из РСЗО были повреждены 3 частных дома. К сожалению, пострадал мужчина.
Позже, в 15:00 захватчики нанесли минометный обстрел по селу Петропавловка Купянского района, который разрушил частный дом.
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области15 июня 2024, 18:57 • 61272 просмотра