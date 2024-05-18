российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  109604 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  108414 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  135725 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  126708 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117047 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123321 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134484 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125313 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118604 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  224693 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

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16 мая 2024, 09:35  •  224693 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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15 мая 2024, 10:00  •  275135 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  294225 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  494247 просмотра

российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали, что вражеская тактическая авиация применила управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.

Война •   •  2298 просмотра
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области

Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в недавних неудачах Украины на поле боя "всех, кто делает недостаточно", признав, что нынешняя ситуация является "сложной" из-за недостаточной поставки военной помощи, которую приходится компенсировать героизмом и самопожертвованием своих солдат.

Война •   •  3828 просмотра
Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю 286 групп разминирования Министерства обороны очистили 6 973 га земли, 6 940 га сельскохозяйственных угодий, 2,1 км дорог, 0,3 км трубопроводов и 1,55 км линий электропередач на освобожденных территориях, обезвредив 3 630 взрывоопасных предметов.

Общество •   •  6951 просмотра
Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов

Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  11551 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

33-летний сожитель матери в Закарпатской области подозревается в том, что после ссоры намеренно поджег одежду ее 10-летнего сына, вызвав смертельные ожоги, которые привели к смерти ребенка.

Общество •   •  11370 просмотра
В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на подавляющем большинстве территории Сумской области с 18 по 20 мая, призывая жителей быть осторожными с открытым огнем вблизи лесов и лугов.

Общество •   •  12013 просмотра
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремели взрывы, полиция Харьковской области призвала жителей не выходить из укрытий, пока не будет отменена воздушная тревога.

Общество •   •  16687 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Воздушные Силы Украины предупреждают о вражеских запусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Харьковской области.

Война •   •  18490 просмотра
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной опасности для восточных областей.

Война •   •  17523 просмотра
рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

На большинстве участков фронта динамика боевых действий остается напряженной, украинские войска адекватно отвечают на российские обстрелы и проводят штурмовые операции с целью вытеснения противника.

Война •   •  17312 просмотра
За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб