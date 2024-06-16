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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У районі Вовчанську ворог не припиняє атаки, але успіху немає – речник ОТУВ "Харків"

Київ • УНН

 • 32620 перегляди

російські війська безуспішно атакують українські позиції під Вовчанськом на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат - йдеться про близько 180 осіб особового складу, низку одиниць техніки.

У районі Вовчанську ворог не припиняє атаки, але успіху немає – речник ОТУВ "Харків"

На Харківському напрямку збройні сили рф намагаються атакувати позиції українських захисників, але втрачає особовий склад і техніку, - йдеться про втрати 138 мотострілецької бригади у районі Вовчанська. Противник втратив щонайменше 180 осіб, 7 одиниць техники, низка систем зс рф пошкоджені.

Про це передає УНН із посиланням на речника оперативно-тактичного угрупування "Харків" полковника Юрій Повха в ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку останнім часом відбита одна безуспішна атака ворога. Це відбулося у Вовчанську. Ворог там методично сточує свої підрозділи, які належать 138 мотострілецькій бригаді ленінградського військового округу. Ці атаки не припиняються, але успіху немає

– повідомив речник ОТУВ «Харків».

Він також зазначив, що зс рф намагаються відвести підрозділи, що зазнали втрат, які належать 25 окремій мотострілецькій бригаді та 83 бригаді десантно-штурмових військ російської федерації.

Втрати противника

Загалом за минулу добу відбулося 7 бойових зіткнень, повідомив Юрій Повх.

 Ворог поніс втрати приблизно 180 осіб, а також втратив на Харківському напрямку 1 бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та 4 автомобілі. Пошкодженими у ворога залишились 5 артилерійських систем, 3 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Знищено приблизно 30 укриттів ворога та 1 пункт зберігання боєприпасів., сказав в ефірі телемарафону речник ОТУВ "Харків".

Нагадаємо

зс рф завдали кілька ударів по Харківській області, внаслідок чого одна людина отримала поранення, пошкоджено приватні будинки та автомобіль.

Генштаб: ситуація напряжена на Курахівському напрямку, на Харківському - ворог атакує в районі Вовчанська14.06.24, 11:33 • 28748 переглядiв

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