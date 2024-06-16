У районі Вовчанську ворог не припиняє атаки, але успіху немає – речник ОТУВ "Харків"
Київ • УНН
російські війська безуспішно атакують українські позиції під Вовчанськом на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат - йдеться про близько 180 осіб особового складу, низку одиниць техніки.
На Харківському напрямку збройні сили рф намагаються атакувати позиції українських захисників, але втрачає особовий склад і техніку, - йдеться про втрати 138 мотострілецької бригади у районі Вовчанська. Противник втратив щонайменше 180 осіб, 7 одиниць техники, низка систем зс рф пошкоджені.
Про це передає УНН із посиланням на речника оперативно-тактичного угрупування "Харків" полковника Юрій Повха в ефірі телемарафону.
На Харківському напрямку останнім часом відбита одна безуспішна атака ворога. Це відбулося у Вовчанську. Ворог там методично сточує свої підрозділи, які належать 138 мотострілецькій бригаді ленінградського військового округу. Ці атаки не припиняються, але успіху немає
Він також зазначив, що зс рф намагаються відвести підрозділи, що зазнали втрат, які належать 25 окремій мотострілецькій бригаді та 83 бригаді десантно-штурмових військ російської федерації.
Втрати противника
Загалом за минулу добу відбулося 7 бойових зіткнень, повідомив Юрій Повх.
Ворог поніс втрати приблизно 180 осіб, а також втратив на Харківському напрямку 1 бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та 4 автомобілі. Пошкодженими у ворога залишились 5 артилерійських систем, 3 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Знищено приблизно 30 укриттів ворога та 1 пункт зберігання боєприпасів., сказав в ефірі телемарафону речник ОТУВ "Харків".
Нагадаємо
зс рф завдали кілька ударів по Харківській області, внаслідок чого одна людина отримала поранення, пошкоджено приватні будинки та автомобіль.
Генштаб: ситуація напряжена на Курахівському напрямку, на Харківському - ворог атакує в районі Вовчанська14.06.24, 11:33 • 28748 переглядiв