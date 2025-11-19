В Раду вызвали на сегодня Свириденко, Галущенко и Гринчук
Киев • УНН
Верховная Рада сегодня в 13:00 вызывает на слушания Свириденко, Галущенко и Гринчука. За это проголосовали 200 депутатов.
Верховная Рада сегодня в 13:00 вызывает на слушания Свириденко, Галущенко и Гринчука, пишет УНН.
Подробности
Сегодня на 13:00 Верховная Рада вызывает Свириденко, Галущенко и Гринчука на парламентские слушания.
За это проголосовали 200 депутатов.
Напомним
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.
Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.