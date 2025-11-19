$42.090.03
До 12 возросло число жертв атаки рф на Тернополь, местами в городе превышение хлора в 6,5 раза - мэр
Эксклюзив
08:21 • 10893 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
08:06 • 17916 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
07:42 • 20806 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
07:17 • 13312 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию: ожидаются встречи с Эрдоганом и спецпосланником Трампа УиткоффомPhoto
05:06 • 25770 просмотра
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
19 ноября, 03:05 • 18938 просмотра
Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios
18 ноября, 22:19 • 29571 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млнPhoto
18 ноября, 19:06 • 50260 просмотра
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – ЗеленскийVideo
18 ноября, 18:35 • 39233 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Раду вызвали на сегодня Свириденко, Галущенко и Гринчук

Киев • УНН

Киев • УНН

 396 просмотра

Верховная Рада сегодня в 13:00 вызывает на слушания Свириденко, Галущенко и Гринчука. За это проголосовали 200 депутатов.

В Раду вызвали на сегодня Свириденко, Галущенко и Гринчук

Верховная Рада сегодня в 13:00 вызывает на слушания Свириденко, Галущенко и Гринчука, пишет УНН.

Подробности

Сегодня на 13:00 Верховная Рада вызывает Свириденко, Галущенко и Гринчука на парламентские слушания.

За это проголосовали 200 депутатов.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.

Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Ольга Розгон

Политика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Герман Галущенко