В Прилуках объявлены дни траура в результате смертельной атаки дронов, количество пострадавших возросло

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом
Эксклюзив
08:39 • 3962 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 10626 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

06:46 • 11712 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 38638 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 76457 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 52389 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 52561 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 49781 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 31745 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 29994 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5.1м/с
39%
753мм
Популярные новости

Командующий СБС назвал первоочередные шаги на 100 дней

5 июня, 00:50 • 27061 просмотра

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

5 июня, 01:09 • 16644 просмотра

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

5 июня, 01:21 • 74482 просмотра

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

5 июня, 02:20 • 33242 просмотра

Сенатор Грэм предлагает освободить от пошлин страны, которые помогают Украине

5 июня, 02:33 • 14060 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 47665 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 60972 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 122481 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 163497 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 263466 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Черниговская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 1818 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 35271 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 82887 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 263466 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 153433 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

MIM-104 Patriot

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

В Прилуках объявлены дни траура в результате смертельной атаки дронов, количество пострадавших возросло

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В Прилуках объявлены дни траура из-за смертельной атаки дронов, которая унесла жизни пятерых людей, среди которых ребенок. Семь человек пострадали, продолжается ликвидация последствий обстрела.

В Прилуках объявлены дни траура в результате смертельной атаки дронов, количество пострадавших возросло

В Прилуках объявили дни траура в результате одной из самых масштабных атак, во время которой погибли пять человек и еще 7 пострадали. Продолжается ликвидация последствий обстрела.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Прилукской районной военной администрации Владимир Чернов, передает корреспондентка УНН.

Текущая ситуация в Прилуках, к сожалению, сложная. Это была самая масштабная атака дронами, в результате которой наибольшее количество погибших за последнее время. Сегодня и завтра в городе Прилуки объявлены дни траура. Всего погибли 5 гражданских лиц, из них – один маленький ребенок. Также полностью уничтожены два дома, повреждены многоэтажные дома. По состоянию на 10:31 уже известно о 7 пострадавших, которые обратились в больницу за помощью. Сейчас предоставляется вся возможная помощь по восстановлению объектов, в частности, осуществляется обеспечение домохозяйств материалами

- отметил Чернов.

Напомним

Ранее УНН писал, что в ночь на 5 июня россияне массированно атаковали беспилотниками город Прилуки, Черниговской области. В результате обстрела погибло не менее пяти человек, среди которых - годовалый ребенок. Впоследствии стало известно, что враг убил семью спасателя – начальника пожарной части, который занимался ликвидацией последствий дроновой атаки

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Война
Черниговская область
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9