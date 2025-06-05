В Прилуках объявлены дни траура в результате смертельной атаки дронов, количество пострадавших возросло
Киев • УНН
В Прилуках объявлены дни траура из-за смертельной атаки дронов, которая унесла жизни пятерых людей, среди которых ребенок. Семь человек пострадали, продолжается ликвидация последствий обстрела.
В Прилуках объявили дни траура в результате одной из самых масштабных атак, во время которой погибли пять человек и еще 7 пострадали. Продолжается ликвидация последствий обстрела.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Прилукской районной военной администрации Владимир Чернов, передает корреспондентка УНН.
Текущая ситуация в Прилуках, к сожалению, сложная. Это была самая масштабная атака дронами, в результате которой наибольшее количество погибших за последнее время. Сегодня и завтра в городе Прилуки объявлены дни траура. Всего погибли 5 гражданских лиц, из них – один маленький ребенок. Также полностью уничтожены два дома, повреждены многоэтажные дома. По состоянию на 10:31 уже известно о 7 пострадавших, которые обратились в больницу за помощью. Сейчас предоставляется вся возможная помощь по восстановлению объектов, в частности, осуществляется обеспечение домохозяйств материалами
Напомним
Ранее УНН писал, что в ночь на 5 июня россияне массированно атаковали беспилотниками город Прилуки, Черниговской области. В результате обстрела погибло не менее пяти человек, среди которых - годовалый ребенок. Впоследствии стало известно, что враг убил семью спасателя – начальника пожарной части, который занимался ликвидацией последствий дроновой атаки.