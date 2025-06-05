У Прилуках оголошено дні жалоби внаслідок смертельної атаки дронів, кількість постраждалих зросла

У Прилуках оголосили дні жалоби внаслідок однієї з наймасштабніших атак, під час якої загинули п’ятеро людей та ще 7 постраждали. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов, передає кореспондентка УНН.

Поточна ситуація в Прилуках, на жаль, складна. Це була наймасштабніша атака дронами, внаслідок якої є найбільша кількість загиблих за останній час. Сьогодні та завтра у місті Прилуки оголошено дні жалоби. Загалом загинули 5 цивільних осіб, з них – одна маленька дитина. Також повністю знищено два будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки. станом на 10:31 вже відомо про 7 постраждалих осіб, які звернулися в лікарню за допомогою. Наразі надається вся можлива допомога по відновленню об’єктів, зокрема, здійснюється забезпечення допомогосподарств матеріалами