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Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом
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У Прилуках оголошено дні жалоби внаслідок смертельної атаки дронів, кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

 • 968 перегляди

У Прилуках оголошено дні жалоби через смертельну атаку дронів, яка забрала життя п'ятьох людей, серед яких дитина. Семеро людей постраждали, триває ліквідація наслідків обстрілу.

У Прилуках оголошено дні жалоби внаслідок смертельної атаки дронів, кількість постраждалих зросла

У Прилуках оголосили дні жалоби внаслідок однієї з наймасштабніших атак, під час якої загинули п’ятеро людей та ще 7 постраждали. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов, передає кореспондентка УНН.

Поточна ситуація в Прилуках, на жаль, складна. Це була наймасштабніша атака дронами, внаслідок якої є найбільша кількість загиблих за останній час. Сьогодні та завтра у місті Прилуки оголошено дні жалоби. Загалом загинули 5 цивільних осіб, з них – одна маленька дитина. Також повністю знищено два будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки. станом на 10:31 вже відомо про 7 постраждалих осіб, які звернулися в лікарню за допомогою. Наразі надається вся можлива допомога по відновленню об’єктів, зокрема, здійснюється забезпечення допомогосподарств матеріалами

- зазначив Чернов.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у ніч проти 5 червня росіяни масовано атакували безпілотниками місто Прилуки, Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше п’ятеро людей, серед яких - однорічна дитина. Згодом стало відомо, що ворог вбив родину рятувальника – начальника пожежної частини, який займався ліквідацією наслідків дронової атаки

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Війна
Чернігівська область
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