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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правящей партии Грузии заявили, что посол ЕС намеренно «вмешивается в предвыборную кампанию»

В правящей партии Грузии заявили, что посол ЕС намеренно «вмешивается в предвыборную кампанию»

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 19:05  •  1448 просмотра

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«Грузинская мечта» критикует посла ЕС за осуждение использования кадров разрушенных украинских городов в предвыборной агитации. Партия считает это вмешательством в избирательную кампанию.

В правящей партии Грузии, "Грузинская мечта" убеждены, что некоторые иностранные послы пытаются вмешаться в предвыборную кампанию в стране. Так считают на фоне критики в сторону политсилы за использование на своих баннерах изображений пострадавших в результате войны украинских городов. Об этом заявил генеральный секретарь партии и городской голова Тбилиси Каха Каладзе, передает, News Georgia, пишет УНН.

Вы можете себе представить, если бы посол Грузии выступил в нормальной, развитой стране и сделал такое заявление? Во всех развитых странах тех, кто сделал бы такое, немедленно выгнали бы из страны,

- заявил он.

По словам политика, послы напрямую вмешиваются в предвыборную кампанию своими заявлениями "по прямому заданию".

Мы вынуждены призвать международные надзорные организации сообщить всему миру, как ведут себя посол ЕС и конкретные посольства,

- сказал Каладзе.

Дополнение

Его возмущение вызвала критика посла предвыборной рекламы "Грузинской мечты", в которой использованы кадры разрушенных российскими ударами украинских городов, на этом примере правящая партия убеждает избирателей в том, что с Грузией произойдет то же самое, если они будут голосовать за оппозицию. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский назвал использование темы трагедии украинского народа в предвыборных целях "возмутительным, позорным и отвратительным".

В Грузии оппозиционным телеканалам грозит штраф за отказ крутить предвыборную агитацию правящей партии с кадрами разрушений в Украине5 октября 2024, 23:30 • 57339 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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