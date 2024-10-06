У керівній партії Грузії заявили, що посол ЄС навмисно "втручається в передвиборчу кампанію"
Київ • УНН
"Грузинська мрія" критикує посла ЄС за засудження використання кадрів зруйнованих українських міст у передвиборчій агітації. Партія вважає це втручанням у виборчу кампанію.
У керівній партії Грузії, "Грузинська мрія" переконані, що деякі іноземні посли намагаються втрутитися в передвиборчу кампанію в країні. Так вважають на тлі критики в бік політсили за використання на своїх банерах зображень постраждалих внаслідок війни українських міст. Про це заявив генеральний секретар партії та міський голова Тбілісі Каха Каладзе, передає, News Georgia, пише УНН.
Ви можете собі уявити, якби посол Грузії виступив у нормальній, розвиненій країні та зробив таку заяву? У всіх розвинених країнах тих, хто зробив би таке, негайно вигнали б із країни,
За словами політика, посли безпосередньо втручаються в передвиборчу кампанію своїми заявами "за прямим завданням".
Ми змушені закликати міжнародні наглядові організації повідомити всьому світу, як поводяться посол ЄС і конкретні посольства,
Доповнення
Його обурення викликала критика посла передвиборчої реклами "Грузинської мрії", в якій використано кадри зруйнованих російськими ударами українських міст.На цьому прикладі правляча партія переконує виборців у тому, що з Грузією станеться те саме, якщо вони голосуватимуть за опозицію. ПосолЄвросоюзу в Грузії ПавлоГерчинський назвав використання теми трагедії українського народу в передвиборчих цілях "обурливою, ганебною та огидною".
У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні06.10.24, 02:30 • 58928 переглядiв