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В Воздушных силах сообщили о нескольких группах вражеских беспилотников: куда направляются

В Воздушных силах сообщили о нескольких группах вражеских беспилотников: куда направляются

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 18:57  •  16943 просмотра

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Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников на юге Украины, которые направлялись на север.

Оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил, передает УНН.

Детали

Где зафиксированы вражеские дроны:

несколько групп БпЛА в Херсонской области (Великоалександровский район), курс северо-западный.

БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области, курс северный.

БпЛА в Юрьевском районе Днепропетровской области, курс северный/северо-восточный.

Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в Одесской области21 февраля 2024, 18:33 • 16613 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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