В Воздушных силах сообщили о нескольких группах вражеских беспилотников: куда направляются
Киев • УНН
Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников на юге Украины, которые направлялись на север.
Оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил, передает УНН.
Детали
Где зафиксированы вражеские дроны:
несколько групп БпЛА в Херсонской области (Великоалександровский район), курс северо-западный.
БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области, курс северный.
БпЛА в Юрьевском районе Днепропетровской области, курс северный/северо-восточный.
Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в Одесской области21 февраля 2024, 18:33 • 16613 просмотров
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