В Воздушных силах сообщили о нескольких группах вражеских беспилотников: куда направляются

Российские пропагандисты распространяют в TikTok ложные нарративы об отходе украинских войск из Авдеевки

Российские пропагандисты в TikTok распространяли ложные нарративы о том, что Вооруженные силы Украины сдали Авдеевку и ее защищали только наемники, а не бригада "Азов", которые Центр стратегических коммуникаций опроверг.