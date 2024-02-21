У Повітряних силах повідомили про кілька груп ворожих безпілотників: куди прямують
Київ • УНН
Повітряні сили повідомили, що зафіксували кілька ворожих безпілотників на півдні України, які прямували на північ.
Окупанти запустили кілька груп безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил, передає УНН.
Деталі
Де зафіксовано ворожі дрони:
декілька груп БпЛА в Херсонській області (Великоолександрівський район), курс північно-західний.
БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північний.
БпЛА в Юр'ївському районі Дніпропетровської області, курс північний/північно-східний.
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