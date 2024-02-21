Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в Одесской области
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили вражескую ракету в Одесской области, в связи с чем была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы Украины зафиксировали вражескую ракету в Одесской области, передает УНН.
"Ракета в Одесской области!" - говорится в сообщении.
Добавим
В Одесской области объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в Одесской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили вражескую ракету в Одесской области, в связи с чем была объявлена воздушная тревога.
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