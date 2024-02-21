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Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в Одесской области

Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в Одесской области

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 18:33  •  6392 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили вражескую ракету в Одесской области, в связи с чем была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины зафиксировали вражескую ракету в Одесской области, передает УНН.

"Ракета в Одесской области!" - говорится в сообщении.

Добавим

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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