Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке черноморского флота рф «Ростов-на-Дону» и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму. Лодка затонула на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«По подтвержденной информации, вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК «Триумф». Также в порту Севастополя успешно поражена подводная лодка черноморского флота рф «Ростов-на-Дону»», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попадания лодка затонула на месте.

Справочно

Подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса «Kilo», способных применять ракеты «Калибр».

«Ростов-на-Дону» был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.

В дальнейшем осуществлялся ее ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

В Генштабе отмечают, что уничтожение «Ростов-на-Дону» очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря.

Дополнение

17 июля сообщалось, что Военно-морские силы Украины достигли значительного успеха в противодействии российскому агрессору в Черном море. Общее количество уничтоженных вражеских кораблей достигло 28 единиц.