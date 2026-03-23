В Полтаве задержали подростков, готовивших теракт против военных ВСУ

$43.820.1450.680.17
ukenru
Эксклюзив
13:02 • 6734 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
09:58 • 30603 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
09:48 • 26646 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
09:16 • 48489 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 47155 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 84319 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 95618 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 164547 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 77021 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 78900 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
38%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф сообщили о дроновой атаке на порт Приморск - что известно23 марта, 06:49 • 15327 просмотра
Посланник Трампа раскрыл детали переговоров с Украиной во Флориде23 марта, 07:19 • 43494 просмотра
Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей23 марта, 07:36 • 66719 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto11:05 • 19346 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto11:17 • 13602 просмотра
публикации
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
13:02 • 6734 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto11:17 • 13682 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto11:05 • 19431 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Эксклюзив
09:58 • 30603 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить09:16 • 48489 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Александр Сырский
Скотт Бессент
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 57090 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 58484 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 56617 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 57386 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 54181 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Ракетный комплекс "Тор
Ка-50

В Полтаве задержали подростков, готовивших теракт против военных ВСУ

Киев • УНН

 • 524 просмотра

СБУ задержала двух 16-летних юношей, изготовивших взрывчатку по указанию спецслужб рф. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы за подготовку теракта.

В Полтаве задержали подростков, готовивших теракт против военных ВСУ

В Полтаве правоохранители сорвали попытку теракта против украинских военных – задержаны двое несовершеннолетних, действовавших по заданию спецслужб рф, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство, которое планировали заложить под автомобиль украинских военных. После этого российские кураторы должны были дистанционно активировать взрыв при приближении бойцов.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали агентов в гостиничном номере, где они снаряжали СВУ 

– сообщили в ведомстве.

Установлено, что к выполнению задания были привлечены двое 16-летних местных жителей. Они попали в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску "легких заработков".

В центре Ровно предотвратили теракт, агент рф переоделся в военное и хотел взорвать кастрюлю с гайками - СБУ12.03.26, 10:09 • 10088 просмотров

После вербовки подростки получили подробные инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов. Следующим этапом они должны были определить место парковки военного автомобиля и согласовать его с куратором.

Во время обысков у задержанных изъяли готовое к использованию взрывное устройство, а также мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Фигурантам уже сообщено о подозрении по статьям о подготовке теракта и умышленном уничтожении имущества.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества 

— отметили в СБУ.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Подозреваемый в теракте с двойным взрывом в Буче задержан - Генпрокурор23.03.26, 12:40 • 10619 просмотров

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Полтава