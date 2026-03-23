В Полтаве задержали подростков, готовивших теракт против военных ВСУ
Киев • УНН
СБУ задержала двух 16-летних юношей, изготовивших взрывчатку по указанию спецслужб рф. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы за подготовку теракта.
В Полтаве правоохранители сорвали попытку теракта против украинских военных – задержаны двое несовершеннолетних, действовавших по заданию спецслужб рф, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным следствия, фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство, которое планировали заложить под автомобиль украинских военных. После этого российские кураторы должны были дистанционно активировать взрыв при приближении бойцов.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали агентов в гостиничном номере, где они снаряжали СВУ
Установлено, что к выполнению задания были привлечены двое 16-летних местных жителей. Они попали в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску "легких заработков".
После вербовки подростки получили подробные инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов. Следующим этапом они должны были определить место парковки военного автомобиля и согласовать его с куратором.
Во время обысков у задержанных изъяли готовое к использованию взрывное устройство, а также мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.
Фигурантам уже сообщено о подозрении по статьям о подготовке теракта и умышленном уничтожении имущества.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Операцию проводили сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
