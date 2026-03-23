Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 57339 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 58713 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 56835 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 57599 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 54390 перегляди
У Полтаві затримали підлітків, які готували теракт проти військових ЗСУ

СБУ затримала двох 16-річних юнаків, які виготовили вибухівку за вказівкою спецслужб рф. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми за підготовку теракту.

У Полтаві правоохоронці зірвали спробу теракту проти українських військових – затримано двох неповнолітніх, які діяли за завданням спецслужб рф, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними слідства, фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій, який планували закласти під автомобіль українських військових. 

Далі російські спецслужбісти планували дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до замінованої машини.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів у готельному номері, де вони споряджали СВП 

– повідомили у відомстві.

Встановлено, що до виконання завдання були залучені двоє 16-річних місцевих жителів. Вони потрапили у поле зору російських спецслужб через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків".

У центрі Рівного запобігли теракту, агент рф переодягнувся у військове і хотів підірвати каструлю з гайками - СБУ

Після вербування підлітки отримали детальні інструкції щодо виготовлення вибухівки з підручних матеріалів. Наступним етапом вони мали визначити місце паркування військового авто та узгодити його з куратором.

Під час обшуків у затриманих вилучили готовий до використання вибуховий пристрій, а також мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом.

Фігурантам вже повідомлено про підозру за статтями щодо підготовки теракту та умисного знищення майна.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна 

— зазначили в СБУ.

Операцію проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Підозрюваного у теракті з подвійним вибухом в Бучі затримано - Генпрокурор

