У Полтаві затримали підлітків, які готували теракт проти військових ЗСУ
Київ • УНН
СБУ затримала двох 16-річних юнаків, які виготовили вибухівку за вказівкою спецслужб рф. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми за підготовку теракту.
У Полтаві правоохоронці зірвали спробу теракту проти українських військових – затримано двох неповнолітніх, які діяли за завданням спецслужб рф, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За даними слідства, фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій, який планували закласти під автомобіль українських військових.
Далі російські спецслужбісти планували дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до замінованої машини.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів у готельному номері, де вони споряджали СВП
Встановлено, що до виконання завдання були залучені двоє 16-річних місцевих жителів. Вони потрапили у поле зору російських спецслужб через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків".
Після вербування підлітки отримали детальні інструкції щодо виготовлення вибухівки з підручних матеріалів. Наступним етапом вони мали визначити місце паркування військового авто та узгодити його з куратором.
Під час обшуків у затриманих вилучили готовий до використання вибуховий пристрій, а також мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом.
Фігурантам вже повідомлено про підозру за статтями щодо підготовки теракту та умисного знищення майна.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
Операцію проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
