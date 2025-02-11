В польском председательстве в ЕС анонсировали еще €1,9 млрд от российских активов для Украины и 16-й пакет санкций против рф: названы сроки

Польский министр по делам Европы Адам Шлапка заявил во вторник, что в апреле Украина получит второй транш средств из замороженных российских активов - на этот раз 1,9 млрд евро. Он также указал, что 16-й пакет санкций ЕС против россии планируется ввести к третьей годовщине вторжения рф, пишет УНН со ссылкой на Business Insider Polska.

Детали

Польский министр напомнил, что с начала войны страны ЕС предоставили Украине около 134 млрд евро помощи. Из этой суммы 67 миллиардов евро было выделено на финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку, а 48 миллиардов - на военную помощь. Кроме того, около 17 млрд евро пошли на поддержку беженцев, находящихся в странах ЕС.

Шлапка обратил внимание на огромное участие граждан ЕС, в частности Польши, которые приняли более 4 миллионов украинских беженцев. Он подчеркнул, что сейчас Европейский Союз является ключевым партнером Украины в борьбе за независимость.

Польский министр также напомнил, что первый транш дохода от замороженных российских активов в размере 1,5 млрд евро был перечислен Украине летом 2024 года. Вторая часть - 1,9 млрд евро - поступит в Киев в апреле 2025 года, отметил он.

Шлапка отметил, что ЕС является крупнейшим донором международного кредита для Украины, предоставленного странами G7. Из 45 млрд евро первый транш в размере 3 млрд евро был перечислен Украине в январе этого года. Кредит будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

Он также добавил, что 16-й пакет санкций против россии планируется ввести к третьей годовщине российского вторжения.

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В марте Европарламент, как отмечается, должен принять резолюцию о дальнейшей помощи Украине. В то же время во вторник лидеры политических фракций Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором заявили о неизменной солидарности с Украиной.

"Перед лицом сложной международной ситуации мы подчеркиваем важность сохранения глобальной и трансатлантической солидарности с Украиной и необходимости борьбы с российской дезинформацией", - говорится в документе.

В Страсбурге также выступил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что одной из ключевых целей является начало переговоров о вступлении с ЕС во время польского председательства.

"Это станет огромным толчком для дальнейших действий и доказательством того, что Украина не только декларирует желание присоединиться к ЕС, но и последовательно идет к этой цели", - сказал Стефанчук.

Он также подчеркнул, что украинцы с нетерпением ждут позитивных сигналов как от институтов ЕС, так и от столиц западных стран - Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина и Брюсселя. "Мы хотим услышать, что мы не одиноки в этой войне", - подытожил он.