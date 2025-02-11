У польському головуванні у ЄС анонсували ще €1,9 млрд від російських активів для України і 16-й пакет санкцій проти рф: названо терміни

Польський міністр у справах Європи Адам Шлапка заявив у вівторок, що в квітні Україна отримає другий транш коштів із заморожених російських активів - цього разу 1,9 млрд євро. Він також вказав, що 16-й пакет санкцій ЄС проти росії планується запровадити до третьої річниці вторгнення рф, пише УНН з посиланням на Business Insider Polska.

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Польський міністр нагадав, що з початку війни країни ЄС надали Україні близько 134 млрд євро допомоги. З цієї суми 67 мільярдів євро було виділено на фінансову, економічну та гуманітарну підтримку, а 48 мільярдів – на військову допомогу. Окрім того, близько 17 млрд євро пішли на підтримку біженців, які перебувають у країнах ЄС.

Шлапка звернув увагу на величезну участь громадян ЄС, зокрема Польщі, які прийняли понад 4 мільйони українських біженців. Він підкреслив, що наразі Європейський Союз є ключовим партнером України у боротьбі за незалежність.

Польський міністр також нагадав, що перший транш доходу від заморожених російських активів обсягом 1,5 млрд євро був перерахований Україні влітку 2024 року. Друга частина – 1,9 млрд євро – надійде до Києва у квітні 2025 року, зазначив він.

Шлапка зазначив, що ЄС є найбільшим донором міжнародного кредиту для України, наданого країнами G7. З 45 млрд євро перший транш обсягом 3 млрд євро було перераховано Україні у січні цього року. Кредит буде погашено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Він також додав, що 16-й пакет санкцій проти росії планується запровадити до третьої річниці російського вторгнення.

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У березні Європарламент, як зазначається, має ухвалити резолюцію щодо подальшої допомоги Україні. Водночас у вівторок лідери політичних фракцій Європарламенту виступили зі спільною заявою, у якій заявили про незмінну солідарність з Україною.

"Перед обличчям складної міжнародної ситуації ми наголошуємо на важливості збереження глобальної та трансатлантичної солідарності з Україною та необхідності боротьби з російською дезінформацією", - ідеться в документі.

У Страсбурзі також виступив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він підкреслив, що однією з ключових цілей є початок переговорів про вступ з ЄС під час польського головування.

"Це стане величезним поштовхом для подальших дій і доказом того, що Україна не тільки декларує бажання приєднатися до ЄС, але й послідовно йде до цієї мети", - сказав Стефанчук.

Він також підкреслив, що українці з нетерпінням чекають позитивних сигналів як від інституцій ЄС, так і від столиць західних країн – Вашингтона, Лондона, Парижа, Берліна та Брюсселя. "Ми хочемо почути, що ми не самотні у цій війні", - підсумував він.