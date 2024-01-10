В Польше задержали бывших руководителей МВД: в Варшаве начались протесты

Вчера вечером, 9 января, в президентском дворце Польши были задержаны бывший глава МВД Польши Мариуш Каминский и его заместитель Мацей Вонсик. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Детали

В декабре прошлого года суд второй инстанции в декабре приговорил политиков к двум годам заключения за коррупционное дело 2007 года.

Несмотря на это задержание двух депутатов привело к стихийным протестам в Варшаве под президентским дворцом и отделением полиции.

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Отмечается, что после декабрьского решения суда маршалок Сейма Шимон Головня заявил, что этих двух бывших высокопоставленных чиновников, лишили депутатского иммунитета.

Впоследствии он также отметил, что им аннулировали депутатские удостоверения и они не могут участвовать в заседаниях парламента. Каминский и Вонсик не признают этого и заявили, что и в дальнейшем планируют участвовать в заседании парламента.

В конце концов 9 января, министр юстиции - генпрокурор Польши Адам Боднар подтвердил, что решение суда является очевидным и полиция уже разыскивает Каминского и Вонсика, чтобы задержать и доставить их в пенитенциарное учреждение.

Однако экс-чиновники находились в президентском дворце. Они также отмечали, что не скрываются от системы правосудия, а просто находятся у президента страны.

Вечером полиция прибыла к президентскому дворцу в момент отсутствия там президента Дуды, задержала двух политиков и доставила их в пенитенциарное учреждение в Варшаве.

Дополнение

В канцелярии президента Польши заявили, что Дуда не согласен с действиями руководства Сейма и правительства. Глава канцелярии президента РП Гражина Игначак-Бандых заявила, что Дуда обратится к главам государств и международных институций с письмом, в котором задекларирует, что действующая польская исполнительная и законодательная власть нарушают законы и конституцию РП.

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Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что его акт помилования Каминского и Вонсика от 2015 года действует, поэтому они не могут быть доставлены в тюрьму.

В издании отмечают, что после задержания Каминского и Вонсика полицией возле президентского дворца и пенитенциарного учреждения в Варшаве возникли стихийные митинги сторонников партии "Право и справедливость", в которых приняли участие сотни людей.

Лидер PiS Ярослав Качиньский отметил, что Каминский и Вонсик стали политическими заключенными, а действующая польская власть нарушает законы и конституцию страны.

Контекст

В 2015 году суд первой инстанции приговорил Каминского и Вонсика к трем годам заключения за коррупционные действия в рамках так называемой земельной аферы 2007 года.

За превышение полномочий они были осуждены, но президент Дуда в 2015 году помиловал их еще до вступления приговора в законную силу.

В 2017 году Верховный суд Польши признал этот шаг Дуды недействительным, поскольку помилование вступило в силу еще до вступления приговора в законную силу.

В декабре 2023 года суд второй инстанции приговорил Каминского и Вонсика к двум годам заключения и оно вступило в законную силу.

Напомним,

Министр культуры Польши объявил о ликвидации государственных теле-, радио- и информационных агентств после решения президента о приостановлении их финансирования.