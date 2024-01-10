В Польше задержали бывших руководителей МВД: в Варшаве начались протесты
В Польше задержали бывшего главу МВД Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика, после чего в Варшаве начались протесты на которые пришли сотни приверженцев задержанных.
Зеленский встретился с президентом Литвы в Вильнюсе
Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой в Вильнюсе.
Атака рф на Поковский район 6 января: правоохранители идентифицировали 7 погибших
Еще семь жертв российского ракетного удара по Покровскому району 6 января были идентифицированы. В результате атаки погибло 11 человек, среди которых 5 детей.
Украина и Великобритания перешли к разработке проекта соглашения по "гарантиям безопасности"
Украина и Великобритания прорабатывают соглашение о "гарантиях безопасности"; ключевые элементы и дальнейшие переговоры запланированы.
На войне погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько
Украинский арбитр Владимир Безборотко погиб, защищая защищая Украину на Запорожском направлении от россии.
Оккупанты 11 раз ударили по Донецкой области: есть разрушения и раненые
российские войска 11 раз атаковали Донецкую область, ранив двух гражданских и применив тяжелое вооружение по восьми населенным пунктам.
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
Эксперты КНИИСЭ проведут исследования обломков ракет, чтобы проверить, передала ли КНДР ракеты россии.
Ким Чен Ын посетил оружейные заводы на фоне критики по поводу торговли с рф
Ким Чен Ын посетил военные заводы для оценки производства оружия на фоне глобального осуждения торговли Северной Кореи оружием с Россией.
Оккупанты постепенно уничтожают Невское на Луганщине: за две недели 12 домов
Оккупанты постепенно разрушают поселок Невское на Луганщине: за две недели разрушено 12 домов, ежедневно сообщают о воздушных налетах и обстрелах.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году
Ожидается, что экономика Украины вырастет на 3,2% в 2024 году, несмотря на такие вызовы, как российское вторжение и высокая инфляция.