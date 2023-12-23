Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Киев • УНН
Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, ссылаясь на нарушение конституции и демократии. Он призывает к законной реформе государственных СМИ на фоне правительственного конфликта.
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, который предусматривает финансирование государственных СМИ. Об этом Дуда сообщил на платформе Х, передает УНН.
Детали
Я принял решение наложить вето на бюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 миллиарда злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить
Попытка финансирования государственных СМИ с помощью помощью околобюджетного закона (парламентским большинством) в нынешней ситуации является неприемлемой
Контекст
В среду министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. В то же время министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных средств массовой информации.
Новое либеральное правительство в Польше хочет реструктуризировать государственные СМИ. Это создало конфликт между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Дудой. Дуда является близким соратником бывшей правящей националистической партии PiS, которая руководила Польшей восемь последних лет. Ранее правящая партия PiS получила жесткую критику как со стороны оппозиции, так и со стороны ЕС за превращение СМИ в каналы пропаганды.
По состоянию на теперь вместо канала новостей Польского телевидения транслируется канал tvp1, где показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен сайт новостей Польского телевидения www.tvp.info.
Польша будет помогать Украине на пути в ЕС и НАТО - Дуда 21 ноябрь 2023, 18:35 • 20245 просмотров
Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ, ссылаясь на нарушение конституции и демократии. Он призывает к законной реформе государственных СМИ на фоне правительственного конфликта.
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