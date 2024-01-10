У Польщі затримали колишніх керівників МВС: у Варшаві розпочались протести

Вчора ввечері, 9 січня, у президентському палаці Польщі було затримано колишнього главу МВС Польщі Маріуша Камінського і його заступника Мацея Вонсіка. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі

У грудні минулого року суд другої інстанції у грудні засудив політиків до двох років ув’язнення за корупційну справу 2007 року.

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Зазначається, що після грудневого рішення суду маршалок Сейму Шимон Головня заявив, що цих двох колишніх високопосадовців, позбавили депутатського імунітету.

Згодом він також зазначив, що їм анулювали депутатські посвідчення і вони не можуть брати участі у засіданнях парламенту. Камінський і Вонсік не визнають цього і заявили, що й надалі планують брати участь у засіданні парламенту.

Зрештою 9 січня, міністр юстиції – генпрокурор Польщі Адам Боднар підтвердив, що рішення суду є очевидним і поліція вже розшукує Камінського і Вонсіка, аби затримати і доставити їх до пенітенціарної установи.

Проте експосадовці перебували у президентському палаці. Вони також наголошували, що не переховуються від системи правосуддя, а просто перебувають у президента країни.

Ввечері поліція прибула до президентського палацу у момент відсутності там президента Дуди, затримала двох політиків і доставила їх до пенітенціарної установи у Варшаві.

Доповнення

У канцелярії президента Польщі заявили, що Дуда не погоджується з діями керівництва Сейму та уряду. Голова канцелярії президента РП Гражина Ігначак-Бандих заявила, що Дуда звернеться до глав держав і міжнародних інституцій з листом, в якому задекларує, що чинна польська виконавча і законодавча влада порушують закони і конституцію РП.

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Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що його акт помилування Камінського і Вонсіка від 2015 року є чинним, тому їх не може бути доправлено до в’язниці.

У виданні зазначають, що після затримання Камінського і Вонсіка поліцією біля президентського палацу і пенітенціарної установи у Варшаві виникли стихійні мітинги прихильників партії "Право і справедливість", в яких взяли участь сотні людей.

Лідер PiS Ярослав Качинський зазначив, що Камінський і Вонсік стали політичними в’язнями, а чинна польська влада порушує закони і конституцію країни.

Контекст

В 2015 році суд першої інстанції засудив Камінського і Вонсіка до трьох років ув’язнення за корупційні дії у межах так званої земельної афери 2007 року.

За перевищення повноважень їх було засуджено, але президент Дуда у 2015 році помилував їх ще до набуття вироком законної сили.

У 2017 році Верховний суд Польщі визнав цей крок Дуди нечинним, оскільки помилування набуло чинності ще до набуття вироком законної сили.

У грудні 2023 року суд другої інстанції засудив Камінського і Вонсіка до двох років ув’язнення і воно набуло законної сили.

Нагадаємо

Міністр культури Польщі оголосив про ліквідацію державних теле-, радіо- та інформаційних агентств після рішення президента про призупинення їхнього фінансування.