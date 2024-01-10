У Польщі затримали колишніх керівників МВС: у Варшаві розпочались протести

ukenru
29 березня, 17:57 • 140855 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 173840 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 160148 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 197814 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 171200 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 149813 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 156191 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149967 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 419857 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173094 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.6 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 81631 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 85975 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 91233 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 90039 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 72885 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 270885 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 419894 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 469740 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 475576 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 382712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 39532 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 173902 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 141182 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 134745 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 108148 перегляди
Актуальне
У Польщі затримали колишніх керівників МВС: у Варшаві розпочались протести

У Польщі затримали колишніх керівників МВС: у Варшаві розпочались протести

Київ • УНН

 • 30052 перегляди

У Польщі затримали колишнього главу МВС Маріуша Камінського і його заступника Мацея Вонсіка, після чого у Варшаві розпочались протести на які прийшли сотні прихильників затриманих.

Вчора ввечері, 9 січня, у президентському палаці Польщі було затримано колишнього главу МВС Польщі Маріуша Камінського і його заступника Мацея Вонсіка. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі 

У грудні минулого року суд другої інстанції у грудні засудив політиків до двох років ув’язнення за корупційну справу 2007 року. 

У Польщі спецслужби затримали білоруську шпигунку09.01.24, 12:18 • 27658 переглядiв

Зазначається, що після грудневого рішення суду маршалок Сейму Шимон Головня заявив, що цих двох колишніх високопосадовців, позбавили депутатського імунітету.

Згодом він також зазначив, що їм анулювали депутатські посвідчення і вони не можуть брати участі у засіданнях парламенту. Камінський і Вонсік не визнають цього і заявили, що й надалі планують брати участь у засіданні парламенту. 

Зрештою 9 січня, міністр юстиції – генпрокурор Польщі Адам Боднар підтвердив, що рішення суду є очевидним і поліція вже розшукує Камінського і Вонсіка, аби затримати і доставити їх до пенітенціарної установи.

Проте експосадовці перебували у президентському палаці. Вони також наголошували, що не переховуються від системи правосуддя, а просто перебувають у президента країни.

Ввечері поліція прибула до президентського палацу у момент відсутності там президента Дуди, затримала двох політиків і доставила їх до пенітенціарної установи у Варшаві.

Доповнення 

У канцелярії президента Польщі заявили, що Дуда не погоджується з діями керівництва Сейму та уряду. Голова канцелярії президента РП Гражина Ігначак-Бандих заявила, що Дуда звернеться до глав держав і міжнародних інституцій з листом, в якому задекларує, що чинна польська виконавча і законодавча влада порушують закони і конституцію РП.

Президент Польщі наклав вето на закон про фінансування державних ЗМІ23.12.23, 21:16 • 33844 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що його акт помилування Камінського і Вонсіка від 2015 року є чинним, тому їх не може бути доправлено до в’язниці.

У виданні зазначають, що після затримання Камінського і Вонсіка поліцією біля президентського палацу і пенітенціарної установи у Варшаві виникли стихійні мітинги прихильників партії "Право і справедливість", в яких взяли участь сотні людей.

Лідер PiS Ярослав Качинський зазначив, що Камінський і Вонсік стали політичними в’язнями, а чинна польська влада порушує закони і конституцію країни.

Контекст

В 2015 році суд першої інстанції засудив Камінського і Вонсіка до трьох років ув’язнення за корупційні дії у межах так званої земельної афери 2007 року.

За перевищення повноважень їх було засуджено, але президент Дуда у 2015 році помилував їх ще до набуття вироком законної сили.

У 2017 році Верховний суд Польщі визнав цей крок Дуди нечинним, оскільки помилування набуло чинності ще до набуття вироком законної сили.

У грудні 2023 року суд другої інстанції засудив Камінського і Вонсіка до двох років ув’язнення і воно набуло законної сили.

Нагадаємо

Міністр культури Польщі оголосив про ліквідацію державних теле-, радіо- та інформаційних агентств після рішення президента про призупинення їхнього фінансування.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70