У Польщі затримали колишніх керівників МВС: у Варшаві розпочались протести
Київ • УНН
У Польщі затримали колишнього главу МВС Маріуша Камінського і його заступника Мацея Вонсіка, після чого у Варшаві розпочались протести на які прийшли сотні прихильників затриманих.
Вчора ввечері, 9 січня, у президентському палаці Польщі було затримано колишнього главу МВС Польщі Маріуша Камінського і його заступника Мацея Вонсіка. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.
Деталі
У грудні минулого року суд другої інстанції у грудні засудив політиків до двох років ув’язнення за корупційну справу 2007 року.
У Польщі спецслужби затримали білоруську шпигунку09.01.24, 12:18 • 27658 переглядiв
Зазначається, що після грудневого рішення суду маршалок Сейму Шимон Головня заявив, що цих двох колишніх високопосадовців, позбавили депутатського імунітету.
Згодом він також зазначив, що їм анулювали депутатські посвідчення і вони не можуть брати участі у засіданнях парламенту. Камінський і Вонсік не визнають цього і заявили, що й надалі планують брати участь у засіданні парламенту.
Зрештою 9 січня, міністр юстиції – генпрокурор Польщі Адам Боднар підтвердив, що рішення суду є очевидним і поліція вже розшукує Камінського і Вонсіка, аби затримати і доставити їх до пенітенціарної установи.
Проте експосадовці перебували у президентському палаці. Вони також наголошували, що не переховуються від системи правосуддя, а просто перебувають у президента країни.
Ввечері поліція прибула до президентського палацу у момент відсутності там президента Дуди, затримала двох політиків і доставила їх до пенітенціарної установи у Варшаві.
Доповнення
У канцелярії президента Польщі заявили, що Дуда не погоджується з діями керівництва Сейму та уряду. Голова канцелярії президента РП Гражина Ігначак-Бандих заявила, що Дуда звернеться до глав держав і міжнародних інституцій з листом, в якому задекларує, що чинна польська виконавча і законодавча влада порушують закони і конституцію РП.
Президент Польщі наклав вето на закон про фінансування державних ЗМІ23.12.23, 21:16 • 33844 перегляди
Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що його акт помилування Камінського і Вонсіка від 2015 року є чинним, тому їх не може бути доправлено до в’язниці.
У виданні зазначають, що після затримання Камінського і Вонсіка поліцією біля президентського палацу і пенітенціарної установи у Варшаві виникли стихійні мітинги прихильників партії "Право і справедливість", в яких взяли участь сотні людей.
Лідер PiS Ярослав Качинський зазначив, що Камінський і Вонсік стали політичними в’язнями, а чинна польська влада порушує закони і конституцію країни.
Контекст
В 2015 році суд першої інстанції засудив Камінського і Вонсіка до трьох років ув’язнення за корупційні дії у межах так званої земельної афери 2007 року.
За перевищення повноважень їх було засуджено, але президент Дуда у 2015 році помилував їх ще до набуття вироком законної сили.
У 2017 році Верховний суд Польщі визнав цей крок Дуди нечинним, оскільки помилування набуло чинності ще до набуття вироком законної сили.
У грудні 2023 року суд другої інстанції засудив Камінського і Вонсіка до двох років ув’язнення і воно набуло законної сили.
Нагадаємо
Міністр культури Польщі оголосив про ліквідацію державних теле-, радіо- та інформаційних агентств після рішення президента про призупинення їхнього фінансування.