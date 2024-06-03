В Польше скандал из-за нецелевого использования госсредств: Туск намекнул на заработки на войне в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск возмутился деятельностью партии "Право и справедливость" (PiS), при которой власти пошли на сотрудничество с создателем бренда одежды "Red is Bad" Павлом Шопой, чтобы, по данным СМИ, вывести государственные средства. Туск заявил, что" они должны были заработать деньги и на генераторах для Украины", сообщает УНН.

Они должны были заработать на генераторах и для Украины! Задачей Генерального прокурора будет проверка всех случаев "хищения в соответствии с процедурами" - написал он на платформе X.

Он подчеркнул, что такая "российская практика", которую использует "Право и справедливость", не будет патентом на безнаказанность.

Как сообщает Wiadomosci, при партии "Право и справедливость", власти вступили в союз с создателем бренда одежды "Red is Bad" Павлом Шопой с целью вывода государственных денег в "невыразимых масштабах". Указывается, что Шопа зарабатывает на пандемии и войне в Украине, раздувая цены, которые он поднял до десяти раз. С середины прошлого года дело расследовала жешувская делегация CBA, а в декабре в офисах RARS и компаний предпринимателя прошли обыски.

В распоряжении Onet оказались официальные документы Центрального антикоррупционного бюро, которое начало изучать сотрудничество RARS с компаниями шопы еще во время работы в правительстве PiS. Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро в середине прошлого года заинтересовались гигантскими переводами из Агентства стратегических резервов правительства в частные компании. Только из Агентства стратегических резервов правительства в компании Павла шопы могло поступить более полумиллиарда злотых.

Сообщалось, что Агентство стратегических резервов правительства выделило более 576 миллионов злотых на покупку электрогенераторов. Поставщиком без проведения тендера выбрали недавно созданное акционерное общество Seltet из Варшавы, компанию, не имеющую опыта работы с подобным оборудованием. Основателем компании, по данным Onet, является Павел Шопа.

Закупка оборудования происходила в период с 13 июля 2022 года по 25 апреля 2023 года. RARS выплатит компании вознаграждение в размере более 350 миллионов злотых. За импортируемое из Китая оборудование Шопа заплатил чуть менее 69 миллионов злотых, а более 282 миллионов злотых из этой суммы - это прибыль Selt.