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У Польщі скандал через нецільове використання держкоштів: Туск натякнув на зароблянні на війні в Україні

Київ • УНН

 • 18833 перегляди

У Польщі розгорівся скандал через нецільове використання державних коштів правлячою партією "Право і справедливість" (PiS), яка співпрацювала з власником бренду одягу Павлом Шопою з метою виведення грошей в "невимовних масштабах" шляхом завищення цін на генератори.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обурився діяльністю партії "Право і справедливість" (PiS), при якій влада пішла на співпрацю з творцем бренду одягу  "Red is Bad" Павлом Шопою,  щоб, за даними ЗМІ, вивести державні кошти. Туск заявив, що "вони повинні були заробити гроші і на генераторах для України", повідомляє УНН

Вони повинні були заробити на генераторах і для України! Завданням Генерального прокурора буде перевірка всіх випадків "розкрадання відповідно до процедур"

 - написав він на платформі X. 

Він підкреслив, що така "російська практика", яку використовує "Право і справедливість", не буде патентом на безкарність.

Як повідомляє Wiadomosci,  при партії "Право і справедливість", влада вступила в союз з творцем бренду одягу ""Red is Bad" Павлом Шопою з метою виведення державних грошей у "невимовних масштабах".  Вказується, що Шопа заробляє на пандемії та війні в Україні, роздуваючи ціни, які він підняв до десяти разів. З середини минулого року справу розслідувала Жешувська делегація CBA, а в грудні в офісах RARS і компаній підприємця пройшли обшуки.

У розпорядженні Onet опинилися офіційні документи Центрального антикорупційного бюро, яке почало вивчати співпрацю RARS із компаніями  Шопи ще під час роботи в уряді PiS. Співробітники Центрального антикорупційного бюро в середині минулого року зацікавилися гігантськими переказами з Агентства стратегічних резервів уряду до приватних компаній. Лише з Агентства стратегічних резервів уряду в компанії Павла Шопи могло надійти понад півмільярда злотих.

Повідомлялося, що Агентство стратегічних резервів уряду виділило понад 576 мільйонів злотих на купівлю електрогенераторів. Постачальником без проведення тендера обрали нещодавно створене акціонерне товариство Seltet із Варшави, компанію, яка не має досвіду роботи з подібним обладнанням. Засновником компанії, за даними Onet, є Павло Шопа.

Закупівля обладнання відбувалася в період з 13 липня 2022 року по 25 квітня 2023 року. RARS виплатить компанії винагороду в розмірі понад 350 мільйонів злотих. За імпортоване з Китаю обладнання Шопа заплатив трохи менше 69 мільйонів злотих, а понад 282 мільйони злотих з цієї суми - це прибуток Selt. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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