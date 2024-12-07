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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Париже завершилась трехсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского

В Париже завершилась трехсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского

Киев  •  УНН

 • 7609 просмотра

Детали встречи пока не разглашаются

В Париже в Елисейском дворце президент Франции Эмануэль Макрон встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.

Трехсторонняя встреча длилась меньше часа.

Пока детали встречи не были обнародованы. После встречи лидеры не делали никаких заявлений.

Известно, что перед встречей  в трехстороннем формате двусторонню втречу провели Макрон и Трамп.

Это первый зарубежный визит Трампа после победы на выборах президента США в ноябре.

Официально политики прибыли во Францию на открытие отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери.

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 27624 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты