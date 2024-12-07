В Париже завершилась трехсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского
Киев • УНН
Детали встречи пока не разглашаются
В Париже в Елисейском дворце президент Франции Эмануэль Макрон встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.
Трехсторонняя встреча длилась меньше часа.
Пока детали встречи не были обнародованы. После встречи лидеры не делали никаких заявлений.
Известно, что перед встречей в трехстороннем формате двусторонню втречу провели Макрон и Трамп.
Это первый зарубежный визит Трампа после победы на выборах президента США в ноябре.
Официально политики прибыли во Францию на открытие отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери.
Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 27624 просмотра