Трамп прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл сегодня днем ​​в Елисейский дворец. Его приветствовал глава французского государства Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на bfmtv.

Республиканская гвардия с большой помпой приняла Дональда Трампа в президентском дворце. После двусторонней встречи, на полях запланированного на вечер открытия собора Парижской Богоматери, президент Франции должен продолжить встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Напомним

В субботу утром Дональд Трамп приземлился в аэропорту Орли (юг Парижа). Помимо возрождения здания, в субботу в Париже состоится дипломатическая встреча, в которой ожидается участие нескольких десятков мировых лидеров.