Трамп прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном
Киев • УНН
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Эммануэлем Макроном. Позже состоится открытие собора Парижской Богоматери и встречи с мировыми лидерами.
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл сегодня днем в Елисейский дворец. Его приветствовал глава французского государства Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на bfmtv.
Республиканская гвардия с большой помпой приняла Дональда Трампа в президентском дворце. После двусторонней встречи, на полях запланированного на вечер открытия собора Парижской Богоматери, президент Франции должен продолжить встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Илон Маск вероятно прилетит в Париж вслед за Трампом - СМИ7 дек. 2024, 15:27 • 12757 просмотров
Напомним
В субботу утром Дональд Трамп приземлился в аэропорту Орли (юг Парижа). Помимо возрождения здания, в субботу в Париже состоится дипломатическая встреча, в которой ожидается участие нескольких десятков мировых лидеров.