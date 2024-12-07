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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном

Трамп прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном

Киев  •  УНН

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Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Эммануэлем Макроном. Позже состоится открытие собора Парижской Богоматери и встречи с мировыми лидерами.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл сегодня днем ​​в Елисейский дворец. Его приветствовал глава французского государства Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на bfmtv.

Республиканская гвардия с большой помпой приняла Дональда Трампа в президентском дворце. После двусторонней встречи, на полях запланированного на вечер открытия собора Парижской Богоматери, президент Франции должен продолжить встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Илон Маск вероятно прилетит в Париж вслед за Трампом - СМИ7 дек. 2024, 15:27 • 12757 просмотров

Напомним

В субботу утром Дональд Трамп приземлился в аэропорту Орли (юг Парижа). Помимо возрождения здания, в субботу в Париже состоится дипломатическая встреча, в которой ожидается участие нескольких десятков мировых лидеров.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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