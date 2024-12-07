Илон Маск вероятно прилетит в Париж вслед за Трампом - СМИ
Киев • УНН
Американский миллиардер Илон Маск ожидается в аэропорту Ле-Бурже для участия в открытии восстановленного Нотр-Дама. Ранее в Париж уже прибыл Дональд Трамп для участия в дипломатической встрече мировых лидеров.
Американский миллиардер Илон Маск, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, должен приземлиться в аэропорту Ле-Бурже, недалеко от Парижа, чтобы присутствовать на открытии Нотр-Дама. Об этом сообщил агентству AFP источник, передает УНН.
Никаких подробностей о программе визита в Париж Илона Маска, самого богатого человека в мире, на данном этапе не сообщается.
В субботу утром Дональд Трамп приземлился в аэропорту Орли (юг Парижа). Помимо возрождения здания, в субботу в Париже состоится напряженная дипломатическая встреча, в которой ожидается участие нескольких десятков мировых лидеров.
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