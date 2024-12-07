Илон Маск вероятно прилетит в Париж вслед за Трампом - СМИ

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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

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Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
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Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

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Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
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Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Илон Маск вероятно прилетит в Париж вслед за Трампом - СМИ

Илон Маск вероятно прилетит в Париж вслед за Трампом - СМИ

Киев  •  УНН

 • 3025 просмотра

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Американский миллиардер Илон Маск ожидается в аэропорту Ле-Бурже для участия в открытии восстановленного Нотр-Дама. Ранее в Париж уже прибыл Дональд Трамп для участия в дипломатической встрече мировых лидеров.

Американский миллиардер Илон Маск, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, должен приземлиться в аэропорту Ле-Бурже, недалеко от Парижа, чтобы присутствовать на открытии Нотр-Дама. Об этом сообщил агентству AFP источник, передает УНН.

Никаких подробностей о программе визита в Париж Илона Маска, самого богатого человека в мире, на данном этапе не сообщается.

В субботу утром Дональд Трамп приземлился в аэропорту Орли (юг Парижа). Помимо возрождения здания, в субботу в Париже состоится напряженная дипломатическая встреча, в которой ожидается участие нескольких десятков мировых лидеров.

Зеленский прибыл в Париж, где встретится с Макроном, а возможно - и с Трампом7 дек. 2024, 12:03 • 11163 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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