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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп прибыл в Париж на открытие восстановленного Нотр-Дама

Трамп прибыл в Париж на открытие восстановленного Нотр-Дама

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп присоединился к 40 мировым лидерам на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пятилетней реконструкции. Восстановление исторического памятника обошлось в 700 млн евро и было завершено раньше ожидаемого срока.

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу прибыл в Париж, чтобы присоединиться к другим мировым лидерам на повторном открытии собора Парижской Богоматери во французской столице, отметив его удивительно быстрое восстановление спустя полдесятилетия после разрушительного пожара, передает УНН со ссылкой на AFP.

Президент Эммануэль Макрон приводит Нотр-Дам в пример французской креативности и стойкости, но его возрождение так скоро после пожара 2019 года, уничтожившего его крышу и шпиль, происходит в трудное время для страны.

СМИ отмечает, что Макрон добился большого успеха, привлекая Трампа на повторное открытие, в его первую зарубежную поездку после избрания.

Избранный президент должен провести переговоры с Макроном и, возможно, также встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, одним из десятков других мировых лидеров, прибывающих в Париж на этот день.

Но чувство национального достижения в восстановлении любимого символа Парижа было подорвано политическими потрясениями, которые оставили Францию ​​без надлежащего правительства и в бюджетном кризисе.

По информации СМИ, Макрон надеется, что первая полноценная служба внутри Нотр-Дама и присутствие около 40 мировых лидеров в Париже могут вызвать мимолетное чувство гордости и единства — как это было на Олимпиаде в Париже в июле и августе.

Добавим

Повторное открытие "является доказательством того, что мы умеем делать великие дела, мы умеем делать невозможное, и весь мир восхищался нами за это дважды в этом году", — сказал Макрон в своем телевизионном обращении в четверг, имея в виду широко восхваляемые Олимпиады.

Однако во время визита с телекамерами на прошлой неделе он несколько развеял интригу, стоящую за повторным открытием, показав свежеочищенные известняковые стены собора, новую мебель и сводчатую деревянную крышу, вырезанную из древних дубов, отобранных из лучших лесов Франции.

Реконструкция обошлась примерно в 700 миллионов евро (750 миллионов долларов США), финансируемых за счет пожертвований, а повторное открытие состоялось в течение пяти лет, несмотря на прогнозы, что это может занять десятилетия.

Работникам пришлось преодолеть проблемы, связанные с загрязнением свинцом, эпидемией COVID-19 и гибелью генерала, курировавшего проект, во время пешего похода в Пиренеях в прошлом году.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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