Зеленский прибыл в Париж, где встретится с Макроном, а возможно - и с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в открытии восстановленного Собора Парижской Богоматери. Планируется встреча с Макроном, а также возможна незапланированная встреча с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, передает УНН.
Ожидается, что Президент Украины проведет ряд встреч - с президентом Франции Эммануэлем Макроном в частности.
Кроме того, ранее СМИ сообщали, что есть вероятность встречи Зеленского и Трампа, но официально это не подтверждено.
Впрочем Президент Украины присоединится к церемонии открытия Собора Парижской Богоматери после реставрации, где также будут присутствовать главы государств и правительств около 40 стран мира.