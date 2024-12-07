Зеленский прибыл в Париж, где встретится с Макроном, а возможно - и с Трампом

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 111003 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 119506 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 145826 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 130087 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 126998 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 128319 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 123510 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116657 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104135 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108930 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

 • 31643 просмотра
Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

 • 62966 просмотра
В Запорожской области объявлен День траура

В Запорожской области объявлен День траура

 • 28384 просмотра
Генштаб обновил данные по потерям террористов: уничтожено 1300 оккупантов

Генштаб обновил данные по потерям террористов: уничтожено 1300 оккупантов

 • 25035 просмотра
В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

 • 18179 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 111009 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 145834 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 118590 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 181813 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 173582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

10:53 • 6646 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 60549 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 62636 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 72894 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 102620 просмотра
Актуальное
Зеленский прибыл в Париж, где встретится с Макроном, а возможно - и с Трампом

Зеленский прибыл в Париж, где встретится с Макроном, а возможно - и с Трампом

Киев  •  УНН

 • 3046 просмотра

Read in English

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в открытии восстановленного Собора Парижской Богоматери. Планируется встреча с Макроном, а также возможна незапланированная встреча с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, передает УНН.

Ожидается, что Президент Украины проведет ряд встреч - с президентом Франции Эммануэлем Макроном в частности.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что есть вероятность встречи Зеленского и Трампа, но официально это не подтверждено.

Впрочем Президент Украины присоединится к церемонии открытия Собора Парижской Богоматери после реставрации, где также будут присутствовать главы государств и правительств около 40 стран мира.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаПроисшествия
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина