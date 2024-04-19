В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  25190 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  92812 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205569 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236205 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232544 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176224 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119510 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129662 просмотра

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15 апреля 2024, 11:30  •  140091 просмотра

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Была обнаружена скоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.

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Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили систематические репрессии россии против диссидентов и призвали рф освободить всех политических заключенных.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс срочно одобрить пакет помощи Украине, предупредив, что промедление может привести к тому, что будет "слишком поздно".

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Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине, чтобы не было "слишком поздно"

Новый пакет санкций ЕС против рф должны представить на следующей неделе: СМИ узнали, что туда войдет

ЕС готовит 14-й пакет санкций против России, включая меры против субъектов, которые обходят существующие санкции, расширение списка лиц и организаций, чьи активы будут заморожены, с конкретными предложениями, которые будут представлены странам-членам на следующей неделе.

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Новый пакет санкций ЕС против рф должны представить на следующей неделе: СМИ узнали, что туда войдет

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Спутниковые снимки показывают повреждения склада боеприпасов, систем ПВО, радаров и других объектов на российском аэродроме в оккупированном Джанкое после ракетного удара украинских сил.

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Удар ВСУ по аэродрому рф в оккупированном Джанкое: появились спутниковые фото аэропорта после атаки