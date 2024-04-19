В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана

Французские полицейские арестовали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана в Париже. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники в полиции, пишет УНН.

Детали

В пятницу французская полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в консульстве Ирана в Париже. Около 11 утра был замечен мужчина, когда он входил в консульство с предметом, похожим на гранату и взрывным жилетом. Полиция оцепила территорию. Позже мужчина покинул консульство, и во время обыска оказалось, что он не имеет при себе взрывчатки - пишет издание.

Отмечается, что по словам нескольких свидетелей, мужчина тянул флаги по полу консульства и сказал, что хочет отомстить за смерть своего брата.

Напомним

В Нью-Йорке полиция очистила палаточный городок на территории кампуса Колумбийского университета, - более 100 пропалестинских митингующих были арестованы после того, как руководство университета разрешило правоохранителям освободить лагерь, установленный студентами, протестовавшими против действий Израиля в Газе.