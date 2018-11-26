В ООН проголосовали против российской повестки дня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Организации Объединенных Наций началось экстренное заседание Совета Безопасности по ситуации в Азовском море. В начале заседания прошло голосование, на котором повестку дня Совбеза "Поддержка международного мира и безопасности", предложенную Россией, было отклонено, передает корреспондент УНН.
Выступая перед голосованием, постпред США Ники Хейли призвала страны голосовать против повестки дня РФ. По итогам голосования, “за” российское предложение проголосовали 4 постпреда, 7 — против и 4 — воздержались.
Как сообщал УНН, из-за российской агрессии в Азовском море посол Украины при ООН Владимир Ельченко 25 ноября обратился к Генеральному секретарю ООН с требованием созвать Совет безопасности организации.
Позже Россия также пригласила созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море 26 ноября.
Напомним, 26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.
Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого было запланировано на 16:00.
В воскресенье 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.