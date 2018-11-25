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Україна вже звернулася до ООН з вимогою скликати Радбез

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Посол України при ООН Володимир Єльченко вже звернувся до Генерального секретаря ООН з вимогою скликати Раду безпеки організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену народним депутатом, віце-спікером ВР Іриною Геращенко.

“Посол України при ООН Володимир Єльченко , за доручення Президента Порошенка , вже звернувся до головуючої в Радбезі країни — КНР, з вимогою негайно скликати Радбез. Ми маємо пряму збройну агресію РФ проти України. Атакують наш морський простір”, — повідомила Геращенко.

УНН повідомляв раніше, що представник України в ООН готує відповідне звернення.

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Щонайменше один український військовий поранений. Також не виключено захоплення суден.

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