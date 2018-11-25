Украина уже обратилась к ООН с требованием созвать Совбез
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к Генеральному секретарю ООН с требованием созвать Совет безопасности организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную народным депутатом, вице-спикером ВР Ириной Геращенко.
"Посол Украины при ООН Владимир Ельченко, по поручению Президента Порошенко, уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - КНР, с требованием немедленно созвать Совбез. Мы прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наше морское пространство", - сообщила Геращенко.
УНН сообщал ранее, что представитель Украины в ООН готовит соответствующее обращение.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. По меньшей мере один украинский военный ранен. Также не исключено захвата судов.