Україна звернеться до Радбезу ООН через напад росіян на українські кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна готує звернення до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські, повідомив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко, пише УНН.
“За дорученням Президента негайно звертаємося до Ради Безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями!”, — написав Єльченко.
Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.
Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Щонайменше один український військовий поранений. Також не виключено захоплення суден.