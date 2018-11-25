Украина обратится в Совбез ООН из-за нападения русских на украинском корабле
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина готовит обращение в Совет безопасности ООН из-за нападения российских кораблей на украинские, сообщил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, пишет УНН.
"По поручению Президента немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями! ", - написал Ельченко.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. По меньшей мере один украинский военный ранен. Также не исключено захвата судов.