Украина обратится в Совбез ООН из-за нападения русских на украинском корабле

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103853 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109426 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145977 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141622 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135007 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127616 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118043 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141616 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина обратится в Совбез ООН из-за нападения русских на украинском корабле

Украина обратится в Совбез ООН из-за нападения русских на украинском корабле

Киев  •  УНН

 • 9909 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина готовит обращение в Совет безопасности ООН из-за нападения российских кораблей на украинские, сообщил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, пишет УНН.

"По поручению Президента немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями! ", - написал Ельченко.

Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.

Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. По меньшей мере один украинский военный ранен. Также не исключено захвата судов.

Украинские Национальные Новости

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