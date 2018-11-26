В ООН проголосували проти російського порядку денного
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Організації Об'єднаних Націй почалось екстрене засідання Ради Безпеки щодо ситуації в Азовському морі. На початку засідання пройшло голосування, на якому порядок денний Радбезу „Підтримка міжнародного миру і безпеки“, запропонований Росією, було відхилено, передає кореспондент УНН.
Виступаючи перед голосуванням, постпред США Нікі Гейлі закликала країни голосувати проти порядку денного РФ. За підсумками голосування, “за” російську пропозицію проголосували 4 постпреди, 7 — проти і 4 — утримались.
Як повідомляв УНН, через російську агресію в Азовському морі посол України при ООН Володимир Єльченко 25 листопада звернувся до Генерального секретаря ООН з вимогою скликати Раду безпеки організації.
Пізніше Росія також запросила скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в Азовському морі 26 листопада.
Нагадаємо, 26 листопада після опівночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.
Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого був запланований на 16-у годину.
У неділю 25 листопада прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.