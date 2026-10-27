В Олешках уже более 14 часов действует режим тишины: Лубинец рассказал, зафиксировали ли нарушения

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Альтернативы Южному мосту нет: военный эксперт предупредил о транспортном коллапсе в Киеве

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Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности

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Трудоустройство ветеранов может помочь преодолеть кадровый дефицит в Украине — народный депутат Остапенко

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Когда восстановят движение по Южному мосту: ситуация на месте прилёта, фоторепортаж

Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках

Зеленский раскрыл детали брифинга лидеров Финляндии и Норвегии о переговорах с путиным

Рада одобрила бюджетные выводы к Бюджету-2027 - что это означает и когда финальное голосование

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Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"

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