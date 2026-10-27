В Олешках уже более 14 часов действует режим тишины: Лубинец рассказал, зафиксировали ли нарушения
Киев • УНН
Украина и Россия не зафиксировали нарушений режима тишины в оккупированных Олешках. Перемирие будет действовать до 1 ноября для гуманитарной миссии.
Украина и Россия полностью соблюдают договоренности о прекращении огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
По его словам, по состоянию на 17:30 27 октября ни одного нарушения режима тишины со стороны обеих сторон не зафиксировано.
Детали
Лубинец уточнил, что режим прекращения огня начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени (04:00 по московскому) на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Договоренности предусматривают сохранение режима тишины до 22:59 1 ноября.
По состоянию на 17:30 27 октября Украина и Россия соблюдают договоренности о режиме тишины на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Ни одного нарушения режима прекращения огня с обеих сторон не зафиксировано
Он отметил, что гуманитарную миссию проводят совместно с уполномоченной по правам человека в российской федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. Украинский омбудсмен также выразил надежду, что все последующие этапы операции будут проходить в соответствии с согласованным планом.
Надеюсь, что в дальнейшем все будет проходить согласно согласованному плану и нам удастся помочь гражданским, которые так ждут помощи в Олешках
Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках27.10.26, 13:55 • 18008 просмотров
Контекст
27 октября в районе временно оккупированных Олешек на Херсонщине ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции. Договоренности были достигнуты по итогам переговоров между украинской и российской сторонами при посредничестве США. Миссия предусматривает доставку гуманитарной помощи и организацию эвакуации гражданского населения.
Напомним
Ранее СМИ писали о том, что перед возвращением Олешек под контроль Украины жителей эвакуируют в Крым или россию.