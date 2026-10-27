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В Олешках уже более 14 часов действует режим тишины: Лубинец рассказал, зафиксировали ли нарушения

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Украина и Россия не зафиксировали нарушений режима тишины в оккупированных Олешках. Перемирие будет действовать до 1 ноября для гуманитарной миссии.

В Олешках уже более 14 часов действует режим тишины: Лубинец рассказал, зафиксировали ли нарушения

Украина и Россия полностью соблюдают договоренности о прекращении огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

По его словам,  по состоянию на 17:30 27 октября ни одного нарушения режима тишины со стороны обеих сторон не зафиксировано. 

Детали

Лубинец уточнил, что  режим прекращения огня начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени (04:00 по московскому) на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Договоренности предусматривают сохранение режима тишины до 22:59 1 ноября.

По состоянию на 17:30 27 октября Украина и Россия соблюдают договоренности о режиме тишины на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Ни одного нарушения режима прекращения огня с обеих сторон не зафиксировано

- сообщил Лубинец.

Он отметил, что гуманитарную миссию проводят совместно с уполномоченной по правам человека в российской федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. Украинский омбудсмен также выразил надежду, что все последующие этапы операции будут проходить в соответствии с согласованным планом.

Надеюсь, что в дальнейшем все будет проходить согласно согласованному плану и нам удастся помочь гражданским, которые так ждут помощи в Олешках

- сказал Лубинец.

Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках27.10.26, 13:55 • 18008 просмотров

Контекст

27 октября в районе временно оккупированных Олешек на Херсонщине ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции. Договоренности были достигнуты по итогам переговоров между украинской и российской сторонами при посредничестве США. Миссия предусматривает доставку гуманитарной помощи и организацию эвакуации гражданского населения.

Напомним

Ранее СМИ писали о том, что перед возвращением Олешек под контроль Украины жителей эвакуируют в Крым или россию.  

Александра Василенко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мелания Трамп
Война в Украине
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Крым
Соединённые Штаты
Украина