В Олешках уже понад 14 годин діє режим тиші: Лубінець розповів, чи зафіксували порушення
Київ • УНН
Україна та росія не зафіксували порушень режиму тиші в окупованих Олешках. Перемир’я діятиме до 1 листопада для гуманітарної місії.
Україна та росія повністю дотримуються домовленостей щодо припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
За його словами, станом на 17:30 27 жовтня жодного порушення режиму тиші з боку обох сторін не зафіксовано.
Деталі
Лубінець деталізував, що режим припинення вогню розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом (04:00 за московським) на визначених територіях, пов'язаних із проведенням гуманітарної місії. Домовленості передбачають збереження режиму тиші до 22:59 1 листопада.
Станом на 17:30, 27 жовтня Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії. Жодного порушення режиму припинення вогню не зафіксовано з обох сторін
Він зазначив, що гуманітарну місію проводять спільно з уповноваженою з прав людини в російській федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп. Український омбудсман також висловив сподівання, що всі подальші етапи операції відбуватимуться відповідно до узгодженого плану.
Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках
Арахамія назвав терміни режиму тиші в окупованих Олешках27.10.26, 13:55 • 18736 переглядiв
Контекст
27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції. Домовленостей було досягнуто за результатами переговорів між українською та російською сторонами за посередництва США. Місія передбачає доставлення гуманітарної допомоги та організацію евакуації цивільного населення.
Нагадаємо
Раніше медіа писали про те, що перед поверненням Олешок під контроль України жителів евакуюють до Криму або росії.