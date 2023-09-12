В оккупированном Мелитополе снова расцвел "хлопок"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе продолжается сезон “хлопков”. Об этом сообщил, ссылаясь на свидетельства местных жителей, городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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“Горячий сезон для оккупантов продолжается и осенью. На Мелитопольщине продолжает расцветать хлопок. Жители на севере Мелитополя сообщают о звуке взрыва за городом. Уточняем подробности”, — написал в своем телеграм-канале Иван Федоров.
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Ранее УНН писал, что в Мелитополе наблюдают очередное передвижение военной техники врага из Мариуполя и полуострова Крым. По данным Ивана Федорова сейчас оккупанты накапливают дополнительные ресурсы и силы на Запорожском направлении.
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Напомним
Наблюдали “хлопки” вблизи Мелитополя местные жители и на прошлой неделе. В понедельник, 4 сентября, мощные взрывы прогремели в районе Веселого.