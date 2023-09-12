В окупованому Мелітополі знову розквітла «бавовна»

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“Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати бавовна. Мешканці на півночі Мелітополя повідомляють про звук вибуху за містом. Уточнюємо подробиці”, — написав у своєму телеграм-каналі Іван Федоров.

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Раніше УНН писав, що у Мелітополі спостерігають чергове пересування військової техніки ворога з Маріуполя та півострова Крим. За даними Івана Федорова, нині окупанти накопичують додаткові ресурси та сили на Запорізькому напрямку.

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Нагадаємо

Спостерігали “бавовну” поблизу Мелітополя тамтешні мешканці й минулого тижня. У понеділок, 4 вересня, потужні вибухи пролунали у районі Веселого.