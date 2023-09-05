"Настільки потужно, що відчували тремтіння землі": під Мелітополем пролунали вибухи

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"Окупанти «глибокого тилу» перейшли від літньої бавовни на осінню. Вчора після 9-ї вечора безперервно гучно було у районі Веселого - за 50 кілометрів від Мелітополя. Настільки потужно, що мешканці селища відчували тремтіння землі, а мелітопольці на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів", - написав Федоров у Telegram і вказав, що очікуються подробиці.

Нагадаємо

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Українські війська мають успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка.