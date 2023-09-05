"Настолько мощно, что чувствовали дрожь земли": под Мелитополем прогремели взрывы

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"Оккупанты «глубокого тыла» перешли от летнего хлопка на осенний. Вчера после 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого - в 50 километрах от Мелитополя. Настолько мощно, что жители поселка чувствовали дрожание земли, а мелитопольцы на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов", - написал Федоров в Telegram и указал, что ожидаются подробности.

Напомним

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Украинские войска имеют успех в направлении Роботино-Новопрокоповка.