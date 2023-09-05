Сили оборони мали успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка на півдні - Генштаб

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Сили оборони України, як повідомляється, продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"У напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку Сили оборони, як зазначається, продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Нагадаємо

Cили оборони минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.