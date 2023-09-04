Cили оборони минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українські війська минулого тижня звільнили від окупантів 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Ворог безуспішно намагався відновити свої позиції у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області. Сили оборони мали певні успіхи в районі Кліщіївки. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.
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«На Бахмутському напрямку противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області.
В районі Кліщіївки маємо певні успіхи», - написала Маляр у Telegram.
Деталі
За її словами, протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку було звільнено 3 кв. км території.
Усього з початку наступу українських військ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 кв. км.
На Куп’янському напрямку наші Сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою.
На Лиманському напрямку, як повідомляється, противник веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжує перегрупування військ.
На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник, за словами Маляр, зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог безуспішно наступав в районах Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 265 120 осіб, 4480 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.