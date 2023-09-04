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Силы обороны на прошлой неделе освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

Силы обороны на прошлой неделе освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

Киев • УНН

 • 306160 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинские войска на прошлой неделе освободили от оккупантов 3 кв. км на Бахмутском направлении. Враг безуспешно пытался восстановить свои позиции в районах Клищеевки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Силы обороны имели определенные успехи в районе Клищеевки. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.

Цитата

«На Бахмутском направлении противник ведет оборонительные действия с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно осуществляет попытки восстановить утраченное положение в районах Клищеевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области.

В районе Клищеевки имеем определенные успехи», - написала Маляр в Telegram.

Детали

По ее словам, в течение прошлой недели на Бахмутском направлении было освобождено 3 кв. км территории.

Всего с начала наступления украинских войск на Бахмутском направлении освобождено уже 47 кв. км.

На Купянском направлении наши Силы обороны отражают по несколько вражеских атак в день и не дают врагу продвигаться вперед. Количество обстрелов со стороны россиян остается высоким.

На Лиманском направлении, как сообщается, противник ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и продолжает перегруппировку войск.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник, по словам Маляр, сосредотачивал основные усилия на наступлении с целью улучшения тактического положения. Там враг безуспешно наступал в районах Северное, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области.

Дополнение 

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 265 120 человек, 4480 танков и сотен единиц другой военной техники.

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