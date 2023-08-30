Ворог безуспішно вів наступальні дії в районах Красногорівки та Мар'їнки - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські війська безуспішно вели наступальні дії в районах Мар'їнки та Красногорівки у Донецькій області, повідомили у середу у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - повідомили в Генштабі у Telegram.
Деталі
Сили оборони України, як повідомляється, також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Богданівки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. Важкі бої тривають", - ідеться у повідомленні.
При цьому, як зазначається, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначили у Генштабі.
Доповнення
Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове на півдні.