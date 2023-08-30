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Враг безуспешно вел наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки - Генштаб

Враг безуспешно вел наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки - Генштаб

Киев • УНН

 • 337112 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские войска безуспешно вели наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки в Донецкой области, сообщили в среду в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - сообщили в Генштабе в Telegram.

Детали

Силы обороны Украины, как сообщается, также продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах районах районов Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметили в Генштабе.

Дополнение

Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое на юге.

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