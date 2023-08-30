Враг безуспешно вел наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские войска безуспешно вели наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки в Донецкой области, сообщили в среду в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - сообщили в Генштабе в Telegram.
Детали
Силы обороны Украины, как сообщается, также продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах районах районов Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметили в Генштабе.
Дополнение
Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое на юге.